Собянин: Администраторы центров госуслуг помогают в детских больницах Москвы

В московских медучреждениях работают более двух с половиной тысяч администраторов центров госуслуг. Как рассказал сегодня в соцсетях мэр Сергей Собянин, в этом году свыше ста сотрудников впервые вышли в детские городские клиники. Они создают для юных пациентов и их родителей атмосферу заботы и внимания.

В амбулаторном звене подсказывают как записаться к специалисту, оформить электронную медкарту и найти нужный кабинет. В приёмных отделениях больниц консультируют сопровождающих, помогают встретиться с лечащим врачом и решают нестандартные вопросы.

Каждый администратор обязательно проходит подготовку в образовательном центре "Академия искреннего сервиса" и стажировку в офисе "Мои Документы".

