Российские войска завершают операцию в Кировске в ДНР. В настоящий момент штурмовые подразделения группировки "Запад" проводят зачистку города.

Подразделения группировки войск улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В зоне действия бойцов "Запада" нанесено поражение четырем бригадам ВСУ, бригаде теробороны и бригаде Нацгвардии в шести районах ДНР и Харьковской области. Противник потерял за сутки до 220 военных и 18 единиц техники. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.