Церковный календарь на октябрь 2025 года: главные праздники и традиции

В октябре 2025 года православные верующие отмечают несколько важных праздников. Один из них — Покров Пресвятой Богородицы, он приходится на 14 октября.
14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. Это один любимых в народе праздников. В древности на Руси в этот день просили у Богородицы защиты от бед и напастей. С Покрова начинались смотрины и свадебный сезон: "На Покров — девке головной платок". В народе верили, что если на Покров выпадет снег, то зима будет ранняя и снежная.
31 октября отмечается День апостола и евангелиста Луки. Он был врачом, написал Евангелие и книгу Деяний. Считается покровителем врачей, живописцев и всех, кто занимается искусством. В этот день молятся о здоровье и благополучии.
Каждую среду и пятницу октября — однодневные посты. Многодневных постов в октябре 2025 года нет.
1 октября
Преподобной Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской,
Иконы Божией Матери Молченской ("Целительница"), Старорусской.
2 октября
Благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев,
Благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского.
3 октября
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта,
Мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев,
Преподобного и благоверного князя Олега Брянского.
4 октября
Апостола от 70-ти Кодрата,
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня,
Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита.
5 октября
Пророка Ионы Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
6 октября
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,
Прославление святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского.
7 октября
Первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской,
Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца.
8 октября
Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской,
Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.
9 октября
Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова,
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.
10 октября
Мучеников Каллистрата и дружины его,
Преподобного Савватия Соловецкого Священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого
11 октября
Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского,
Собор преподобных отцов Киево-Печерских.
12 октября
Преподобного Кириака отшельника, Палестинского
13 октября
Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении,
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца.
14 октября
Покров Пресвятой Богородицы,
Апостола от 70-ти Анании.
15 октября
Благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской.
16 октября
Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.
17 октября
Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
18 октября
Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия (Вениаминова) и Макария (Невского), Московских, всея России чудотворцев.
19 октября
Апостола Фомы.
20 октября
Мучеников Сергия и Вакха.
21 октября
Преподобной Пелагии Антиохийской.
22 октября
Апостола Иакова Алфеева Преподобных Андроника и жены его Афанасии.
23 октября
Преподобного Амвросия Оптинского Собор Волынских святых.
24 октября
Апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов.
25 октября
Священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского.
26 октября
Иверской иконы Божией Матери.
27 октября
Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
28 октября.
Преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона иконы Богородицы "Спорительница хлебов" 29 октября Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни.
30 октября
Пророка Осии,
Икона Божией Матери "Избавительница".
31 октября
Апостола и евангелиста Луки.