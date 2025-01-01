Церковный календарь на октябрь 2025 года: главные праздники и традиции

В октябре 2025 года православные верующие отмечают несколько важных праздников. Один из них — Покров Пресвятой Богородицы, он приходится на 14 октября.

Главные праздники октября 2025 года

14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы. Это один любимых в народе праздников. В древности на Руси в этот день просили у Богородицы защиты от бед и напастей. С Покрова начинались смотрины и свадебный сезон: "На Покров — девке головной платок". В народе верили, что если на Покров выпадет снег, то зима будет ранняя и снежная.

31 октября отмечается День апостола и евангелиста Луки. Он был врачом, написал Евангелие и книгу Деяний. Считается покровителем врачей, живописцев и всех, кто занимается искусством. В этот день молятся о здоровье и благополучии.

Посты в октябре 2025 года

Каждую среду и пятницу октября — однодневные посты. Многодневных постов в октябре 2025 года нет.

Дни памяти в октябре 2025 года

1 октября

Преподобной Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской,

Иконы Божией Матери Молченской ("Целительница"), Старорусской.

2 октября

Благоверных князей Феодора Ростиславича Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев,

Благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского.

3 октября

Великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта,

Мучеников и исповедников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, чудотворцев,

Преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

4 октября

Апостола от 70-ти Кодрата,

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня,

Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита.

5 октября

Пророка Ионы Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

6 октября

Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна,

Прославление святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского.

7 октября

Первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской,

Преподобного Никандра пустынножителя, Псковского чудотворца.

8 октября

Преподобных Евфросинии Александрийской и Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской,

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

9 октября

Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова,

Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России.

10 октября

Мучеников Каллистрата и дружины его,

Преподобного Савватия Соловецкого Священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого

11 октября

Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского,

Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

12 октября

Преподобного Кириака отшельника, Палестинского

13 октября

Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении,

Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца.

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы,

Апостола от 70-ти Анании.

15 октября

Благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской.

16 октября

Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона.

17 октября

Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.

18 октября

Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия (Вениаминова) и Макария (Невского), Московских, всея России чудотворцев.

19 октября

Апостола Фомы.

20 октября

Мучеников Сергия и Вакха.

21 октября

Преподобной Пелагии Антиохийской.

22 октября

Апостола Иакова Алфеева Преподобных Андроника и жены его Афанасии.

23 октября

Преподобного Амвросия Оптинского Собор Волынских святых.

24 октября

Апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи диаконов.

25 октября

Священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского.

26 октября

Иверской иконы Божией Матери.

27 октября

Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

28 октября.

Преподобного Евфимия Нового, Солунского, иеродиакона иконы Богородицы "Спорительница хлебов" 29 октября Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни.

30 октября

Пророка Осии,

Икона Божией Матери "Избавительница".

31 октября

Апостола и евангелиста Луки.