Предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента после окончания военного конфликта с Россией.

Как рассказал утративший легитимность президент Украины в интервью Axios, он готов обратиться к Верховной раде с просьбой организовать выборы нового главы государства, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Также Зеленский отметил, что понимает, что люди могут хотеть "лидера с новым мандатом" для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения долгосрочного мира. Он заверил, что его цель — завершить боевые действия, а не продолжать баллотироваться.

Однако, указывают аналитики, в этом интервью не звучало обещаний покинуть президентское кресло в период военного конфликта или не баллотироваться на следующих президентских выборах.

18 сентября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины отверг возможность проведения выборов в стране в 2026 году. По словам Сергея Дубовика, на сегодняшний день в соответствии с законодательством условий для проведения выборов нет.

Западные СМИ между тем пишут, что Россия не желает придавать Зеленскому легитимность в глазах мирового сообщества, поэтому встреча российского лидера Владимира Путина с главой киевского режима не состоится.