Эрдоган подколол Макрона на встрече в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отпустил шутку в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона. Политики встретились в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Приветствуя Макрона, Эрдоган поинтересовался, как у него идут дела. Услышав в ответ "Я доволен", турецкий лидер заметил: "Значит, бывают времена, когда у него все хорошо".

Журналист Рагип Сойлу, рассказавший в социальной сети X об этом инциденте, подчеркнул, что встреча вышла "неловкая". Макрон в этот момент находился спиной к камере, поэтому оценить его мимику невозможно. Однако далее, позируя фотографам, французский политик выглядел напряженным. Такое впечатление усиливало и то, что Макрон не вынимал левую руку из кармана брюк.

Тем временем в ЕС разразился скандал из-за тайной переписки с участием Макрона. В Европарламенте рассказали, что французский политик секретно обсуждал с главой Еврокомиссии торговое соглашение с МЕРКОСУР, а публично озвучивал совсем другие данные.

Французские избиратели настолько недовольны своими представителями власти, что открыто предлагают им не размножаться. Некий Пьер Гиро отправил посылку депутатам Национального Собрания, в которой находилось 600 презервативов.