Басилашвили объявил об уходе Фрейндлих

Спектакль "Лето одного года" уходит из репертуара Большого драматического театра. Впервые постановка с легендарными актерами Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили была сыграна 15 лет назад. Состоялось 221 представление.

Об уходе Алисы Фрейндлих из очень популярного спектакля БДТ рассказал сам Олег Басилашвили. Он предположил, что актриса, которой в декабре исполнится 91 год, просто уже не в состоянии выходить на театральную сцену.

"Мы много лет уже играем "Лето одного года". Я благодарен зрителям за то внимание, которое они нам уделяли. Но, к сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно…" - сообщил Олег Басилашвили "КП-Петербург".

Постановка действительно имела бешеный успех. Желающих увидеть спектакль с Фрейндлих и Басилашвили было так много, что театр вынужденно сформировал очередь. Так, весной этого года билеты продавали тем, кто записался в очередь за полгода до этого.