"Росатом" отгрузил сразу два корпуса реакторов для АЭС в Египте и Турции, которые строят наши специалисты. Оборудование отправили из Санкт-Петербурга и Волгодонска.

Команду дали по видеосвязи со столичной площадки ВДНХ в рамках деловой программы международного форума "Мировая атомная неделя". Там собрались представители 118 стран. Синхронную отгрузку из разных городов в истории российской отрасли проводят впервые.

В Турцию направили корпус реактора в чехле, расписанным под хохлому, а в Египет - под гжель. В завершение церемонии гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв вручил министрам Турции и Египта сертификаты о том, что оба реактора прошли полные и строгие испытания.