Московские врачи помогли женщине с пересаженным сердцем впервые стать мамой

Московские врачи помогли женщине, которая ранее перенесла трансплантацию сердца, впервые стать мамой. По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, такие случаи в мировой практике большая редкость.

Беременная женщина обратилась в перинатальный центр больницы Ворохобова, с жалобами на ухудшение здоровья. При обследовании у неё выявили сразу несколько заболеваний, в том числе связанные с сердцем. Преждевременные роды прошли успешно. А благодаря профессионализму целой команды врачей осложнений удалось избежать.

"Пациентка находилась под нашим пристальным наблюдением, с ежедневным контролем состояния сердечной мышцы. Но так случилось, что пациентка самостоятельно вступила в роды на сроке 34 недели беременности, была оперативно собрана мультидисциплинарная бригада, пациентка была родоразрешена путём операции "кесарево сечение" по рекомендации городского консилиума. На данный момент с мамой и малышом, как вы уже видели, всё хорошо", - рассказал Кирилл Десятников, заведующий акушерским отделением патологии беременности перинатального центра ГКБ 67 им. Ворохобова.

За младенцем, как и положено, наблюдали ещё в течение трёх недель, помогая окрепнуть. Сейчас мама с дочерью дома.