Как идет строительство городского вокзала "Серп и молот"

В Москве возводят городской вокзал "Серп и молот", который объединит две линии МЦД, а также несколько веток метро. Новые платформы, усовершенствованный вестибюль и комфортный зал ожидания. Как продвигаются строительные работы?

На границе Таганского и Лефортовского районов идут масштабные строительные работы. Несмотря на плотную городскую застройку и постоянное движение поездов, возведение нового городского вокзала "Серп и Молот" не прерывается ни на один день.

"Завершены монолитные работы и работы по возведению металлоконструкций на пассажирских платформах. В настоящий момент у нас ведутся работы по строительству двух пассажирских платформ номер 3 и номер 4, по строительству пешеходного распределительного вестибюля", - говорит Кирилл Колосов. Инспектор по качеству и приёмке строительно-монтажных работ.

В перспективе "Серп и Молот" станет общим вокзалом для МЦД-4, МЦД-2, а ещё двух станций метрополитена - "Площади Ильича" Калининской линии и "Римской" Люблинско-Дмитровского направления. На месте устаревших платформ появится комфортная и современная инфраструктура, отвечающая всем стандартам московского транспорта. Платформы оснастят навесами, а подземный переход под железнодорожными путями реконструируют.

"Он будет оснащен лифтами, эскалаторами, в нём будет полностью пассажир защищен от дождя, снега, ветра. То есть это абсолютно новый уровень комфорта, к которому раньше те пассажиры, которые пользовались старой пригородной платформой "Серп и молот", они не дадут соврать, могли бы только мечтать об этом", - говорит Виктор Кальщиков, начальник Дирекции МЦД Департамента транспорта г. Москвы.

Новый городской вокзал улучшит транспортную доступность для более чем 200 тыс. жителей Лефортово и Таганского районов. В будущем пересадки станут удобней и быстрей.

"Благодаря созданию комфортных и удобных пересадок по стандарту московских городских вокзалов, мы, по сути, объединяем районы. То есть жители получают бесшовный доступ к школам, спортивным сооружениям, к объектам социального назначения", - говорит Виктор Кальщиков, начальник Дирекции МЦД Департамента транспорта г. Москвы.

Конечно, специалисты не забудут и про прилегающую территорию - здесь создадут новый сквер, высадят деревья и кустарники, обновят остановки наземного транспорта. Ожидается, что по завершению всех работ пассажиропоток увеличится более чем вдвое, что позволит значительно снизить транспортную нагрузку на востоке столицы.