Условия — идеальные: в МГУ открылся новый виварий

Как бороться с бесплодием, ожирением и другими болезнями? Подскажут мыши. В МГУ открылось новое здание вивария. Питомник с инновационным оборудованием станет одним из лучших центров генетических исследований в мире.

На Воробьевых горах - долгожданный праздник. Ученые МГУ приступили к работе в новом виварии, территория которого в 16 раз больше предыдущего помещения. Условия - идеальные. Причем для всех без исключения.

"Раньше это были одна-две комнаты, теперь это целое здание отдельное. И здесь очень комфортно. И мыши себя после переезда тоже чувствуют прекрасно", - говорит Валерия Дрозд, ведущий специалист Отдела функциональной геномики НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ им. М. В. Ломоносова.

А как иначе, если у каждой теперь - индивидуальная клетка с вентиляцией, полностью изолированная от внешней среды. Плюс насос со стерильным воздухом.

"Эмбрионы, которым был внедрен генетический редактор, мы сейчас подсадили суррогатной матери в воронку яйцевода. И через 21 день данная мышь родит мышей с направленно измененным геномом", - говорит Ольга Аверина, старший научный сотрудник Лаборатории молекулярных механизмов старения НИИ физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова.

Рядом - своеобразный ЦУП: самое современное оборудование для управления сложнейшим процессом. И всё ради того, чтобы найти лекарства от тяжелых болезней и спасти жизни миллионов людей.

"Мы работаем с медицинскими генетиками, которые говорят нам о своих пациентах, у которых мутации, неизвестные ранее науке. И они подозревают, что эти мутации вызывают болезнь. А мы воспроизводим их в мышах и смотрим, заболела мышка или нет? И на таких мышах можно понять происхождение болезни и можно попытаться подобрать схему лечения", - объясняет Петр Сергиев, директор Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н.Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова.

Обновленный виварий - один из лучших центров генетических исследований. Не только в России - в мире.

"Это огромный подарок и шанс нам развивать науку генетического редактирования в Российской Федерации. Мы очень благодарны", - говорит Ольга Аверина.

Виварий стал основной базой для работ в рамках проекта "Создание биоресурсной коллекции мышей с направленно измененным геномом".Здесь есть модели для изучения онкологических заболеваний, шизофрении, диабета второго типа. И не только.

"Вот модель бесплодия. Есть мышки - специальные, моделирующие конкретных пациентов. А здесь мышки с ожирением", - показывает Петр Сергиев.

И это - очень наглядный пример того, что недуг делает с живым существом. У этих шариков выключен ген лептина. Того самого, что сигнализирует: хватит есть! Работа ученых направлена на то, чтобы найти позволяющие похудеть пищевые добавки. И в новом виварии у них для этого есть все - возможности.

"Для нас это просто огромный праздник. Мы долго ждали, когда переедем сюда. И теперь мы можем на гораздо большем числе мышей проводить свои опыты и создавать больше линий с отредактированным геномом", - говорит Петр Сергиев.

Область применения - самая широкая: от медицины до сельского хозяйства. Так что планов много. Мыши - готовы. Ученые - в предвкушении. Интереснейшей работы и очень важных результатов.