Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Финансовые вопросы больше не могут ждать! Спешка не приветствуется, но и откладывать на потом не нужно. Не бойтесь вложиться в долгосрочные проекты.

Тельцы

Романтика? Почему бы и нет! Осень - лучшее время для мудрых решений. Погрузитесь в этот день с открытым сердцем и готовностью к новым ощущениям.

Близнецы

Каждый день делайте что-то полезное: от новой утренней зарядки до отчета по проекту. Так шаг за шагом вы расчистите все завалы и вздохнете с облегчением.

Раки

Капризная Луна в Скорпионе в союзе с вашим Юпитером призывают почаще говорить: "Я хочу!" Вы достойны того, чтобы озвучивать вслух свои желания.

Львы

Идеальный день для операций с недвижимостью. Луна в Скорпионе не даст себя обмануть, а Юпитер поможет произвести впечатление серьезного человека.

Девы

Если у вас в планах поездка или важная встреча – день вполне удачен для этого. Разбор документов, подача заявлений тоже пройдут без сучка и задоринки.

Весы

Пора подзарядить финансовые батарейки! Пересмотрите расходы, определите, что нужно обновить, а что подождет. Мелкие покупки – тоже отличная идея.

Скорпионы

Время углубиться в новые знания или начать что-то, что давно хотели освоить. Юпитер поможет вам раскрыться и найти новые перспективы – не упустите шанс.

Стрельцы

Иногда полезно устроить себе разбор полетов. Луна в Скорпионе поможет настроиться на нужные вопросы, главное – не давайте ей увести вас в самокритику.

Козероги

Хотите завести нужные знакомства или найти единомышленников, с которыми будете вместе спасать котиков? Сегодня легче всего отыскать своих среди чужих.

Водолеи

Работа требует вашей полной вовлеченности. Луна в Скорпионе подскажет, что не стоит откладывать дела на завтра, а Сатурн - напомнит о важности терпения.

Рыбы

Учеба и планы на будущее станут отличным способом решить ваши внутренние проблемы. Если вы в тупике или апатии – вот вам самый верный путь наверх.