Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Овны
Финансовые вопросы больше не могут ждать! Спешка не приветствуется, но и откладывать на потом не нужно. Не бойтесь вложиться в долгосрочные проекты.
Тельцы
Романтика? Почему бы и нет! Осень - лучшее время для мудрых решений. Погрузитесь в этот день с открытым сердцем и готовностью к новым ощущениям.
Близнецы
Каждый день делайте что-то полезное: от новой утренней зарядки до отчета по проекту. Так шаг за шагом вы расчистите все завалы и вздохнете с облегчением.
Раки
Капризная Луна в Скорпионе в союзе с вашим Юпитером призывают почаще говорить: "Я хочу!" Вы достойны того, чтобы озвучивать вслух свои желания.
Львы
Идеальный день для операций с недвижимостью. Луна в Скорпионе не даст себя обмануть, а Юпитер поможет произвести впечатление серьезного человека.
Девы
Если у вас в планах поездка или важная встреча – день вполне удачен для этого. Разбор документов, подача заявлений тоже пройдут без сучка и задоринки.
Весы
Пора подзарядить финансовые батарейки! Пересмотрите расходы, определите, что нужно обновить, а что подождет. Мелкие покупки – тоже отличная идея.
Скорпионы
Время углубиться в новые знания или начать что-то, что давно хотели освоить. Юпитер поможет вам раскрыться и найти новые перспективы – не упустите шанс.
Стрельцы
Иногда полезно устроить себе разбор полетов. Луна в Скорпионе поможет настроиться на нужные вопросы, главное – не давайте ей увести вас в самокритику.
Козероги
Хотите завести нужные знакомства или найти единомышленников, с которыми будете вместе спасать котиков? Сегодня легче всего отыскать своих среди чужих.
Водолеи
Работа требует вашей полной вовлеченности. Луна в Скорпионе подскажет, что не стоит откладывать дела на завтра, а Сатурн - напомнит о важности терпения.
Рыбы
Учеба и планы на будущее станут отличным способом решить ваши внутренние проблемы. Если вы в тупике или апатии – вот вам самый верный путь наверх.