Россия может применить такое оружие, от которого не спасет даже бомбоубежище. С таким предупреждением выступил в четверг, 25 сентября, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик отреагировал в мессенджере Max на заявление предводителя киевского режима Владимира Зеленского о том, что российскому руководству придется "искать бомбоубежище", если Москва не остановит бои, причем для реализации этой угрозы может быть использовано американское оружие.

Медведев подчеркнул, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет". Политик отметил, что "и американцам об этом следует помнить".

Ранее Медведев, говоря об условиях возможного применения российскими военными ядерного арсенала, отмечал, что Россия ответила бы тактическим ядерным оружием в случае использования Украиной "грязной бомбы". Это, подчеркивал политик, стало бы последней ошибкой киевского режима.

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что если с Украины будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, российские военные могут ответить новейшим ракетным комплексом "Орешник".