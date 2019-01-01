Спрятавшую живот Меган Маркл поздравляют с третьей беременностью

Пять лет назад принц Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и покинули Великобританию. Пара перебралась в США, сейчас знаменитости живут в Монтесито, что в Калифорнии.

Поклонники королевской семьи заметили, что, получив сначала деньги мужа, а потом еще и наследство Елизаветы II, Меган Маркл становилась все счастливее, придумывала новые ходы для приумножения капитала. А вот Гарри зачах. В близком кругу судачат, что ему буквально нечем заняться, потому что лидерство в отношениях захватила предприимчивая жена.

В 2019 году Меган родила Гарри сына Арчи. А в 2021 году у пары появился второй ребенок - дочь Лилибет. А сейчас поползли слухи, что Маркл ждет третьего ребенка. Поводом для разговоров послужило свежее фото малоизвестной американской актрисы. На официальной страничке бренда Меган в запрещенной социальной сети "Инстаграм" появился снимок, на котором супруга принца Гарри снята со спины в обществе своих домашних питомцев.

"Хрустящий воздух, синие небеса и самые сладкие моменты", - подписала фотографию Меган.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях судачат, что у Маркл подозрительно широкая талия, якобы это указывает на то, что она ждет третьего ребенка. Некоторые интернет-пользователи стали прямо поздравлять Меган с новой беременностью. Кое-кто счел, что актриса опять повторяет за Кейт Миддлтон, которая родила мужу, принцу Уильяму, троих детей.