В России ужесточили ответственность за нарушение закона об иноагентах

Государственная дума приняла в четверг, 25 сентября, поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за нарушение требований в отношении иностранных агентов.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента. Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.

Серьезность таких мер политик объяснил тем, что свыше 40% иноагентов, по подсчетам Министерства юстиции, не соблюдают порядок деятельности и предусмотренные законом ограничения. Володин предупредил, что "те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона".

Ранее заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в России даже инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против интересов нашего государства. Так он объяснил, для чего в российском законодательстве был расширен субъектный состав иностранных агентов.