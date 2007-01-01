Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Суд в Париже приговорил бывшего главу государства Николая Саркози к пяти годам тюрьмы. Вердикт был вынесен в четверг, 25 сентября.

Политика признали виновным в участии в преступном сговоре по результатам расследования уголовного дела о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

Саркози вменяли также сокрытие хищения бюджетных средств и коррупционные преступления, однако эти обвинения суд счел несостоятельными.

Исполнение приговора, как сообщает BFMTV, будет осуществлено с отсрочкой. Телеканал поясняет, что Саркози, по всей видимости, будет отправлен в тюрьму отбывать назначенный срок через несколько недель.

В феврале 2024 года Николя Саркози, руководивший Францией в 2007-2012 годах, был признан виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании на президентских выборах 2012 года. Кроме того ,обвинительный приговор был вынесен ему и в рамках уголовного дела о прослушке.