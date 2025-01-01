Детская просветительская акция "Я - россиянин" пройдет с 1 октября по 15 ноября

С 1 октября по 15 ноября в России пройдет детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин".

"Всероссийская детская культурно-просветительская акция "Я - россиянин" приурочена ко Дню народного единства. Акция создана для того, чтобы развивать общую культуру школьников, формировать общероссийскую гражданскую идентичность, прививать любовь к Родине, воспитывать уважение к представителям разных народов, проживающих на территории Российской Федерации и приверженность российским традиционным ценностям", - говорят организаторы.

В 2025 году материалы для проведения акции разработаны для учащихся 4-7 классов, 8–11 классов и ССУЗов.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте, скачать материалы и провести урок в удобную дату с 1 октября по 15 ноября. Подробности представлены здесь.