Посол России в Париже объяснил, что грозит НАТО при уничтожении российского самолета

Если член НАТО собьет российский самолет, это будет означать войну. Такое предупреждение сделал в четверг, 25 сентября, посол России во Франции Алексей Мешков.

Комментарий дипломата последовал на фоне бурных обсуждений якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами. Минобороны России подчеркивало, что полет выполнялся в строгом соответствии со всеми международными нормами.

Мешков напомнил, что самолеты стран Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России, но при этом их никто не сбивает. Если же НАТО позволит себе подобные действия в отношении российских самолетов, "это будет война", цитирует посла РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "если еще одна российская ракета или самолет войдут в наше воздушное пространство, то будут сбиты", поэтому "не приходите сюда (в ООН) жаловаться".

При этом президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Запад должен реагировать "чуть более решительно" в случае "российских провокаций". Однако даже в случае "проверок" со стороны российских военных "мы не собираемся открывать огонь", заверил политик.