Чехия опровергла выдачу виз россиянам под видом приглашения

Сообщения о выдаче российским туристам чешских виз якобы по приглашению от граждан республики не соответствуют действительности. Такое заявление сделало в четверг, 25 сентября, посольство Чехии в России.

Дипломатическая миссия напомнила, что в пресловутой публикации речь шла о стремлении официальной Праги поднять доходы от туризма, которые резко упали на фоне ограничений в отношении России и ее граждан.

Заявления российских граждан на выдачу туристических виз по-прежнему не принимаются к рассмотрению, а информация об обходной схеме не отвечает действительности, цитирует заявление посольства "Интерфакс".

Тем временем источники в Европе утверждают, что ЕС не планирует в ближайшее время устанавливать ограничения для российских туристов — они по-прежнему смогут приезжать в Евросоюз, а запланированные Брюсселем новые санкции затронут европейцев, которые захотят поехать в Россию.

Политолог Дмитрий Орлов заявил, что "опускание этого самого железного занавеса полностью все-таки маловероятно". Эксперт выразил мнение, что "вообще с российским туристом Европа не простится, но какие-то бюрократические или квазибюрократические препоны усилятся".