Беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую АЭС-2

Киевский режим предпринял попытку атаки на Курскую АЭС-2. Украинский беспилотник при падении зацепил одно из строений на территории строящейся атомной станции, сообщил в Telegram губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По данным губернатора, здание посечено осколками, угрозы возгорания нет. Как сообщил Хинштейн, обошлось без пострадавших, Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме.

Кроме того, украинские дроны атаковали Рыльский район области. Беспилотник нанес удар по автомобилю, в котором находился 51-летний мужчина. Мирный житель госпитализирован в Курскую областную больницу с осколочными ранениями груди и левой ноги.