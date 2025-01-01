С 1 января 2025 года в ходе специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС России 205 населенных пунктов. Такие данные приводит в четверг, 25 сентября, российское Министерство обороны.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями с начала года освободили более 4 714 квадратных километров.

В частности, в ДНР освобождено свыше 3 308 квадратных километров, в ЛНР — более 205 квадратных километров, в Харьковской области — более 542 квадратных километров, в Запорожской области — свыше 261 квадратного километра, в Сумской области — более 223 квадратных километров, в Днепропетровской области — свыше 175 квадратных километров.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Россия планирует занять всю Украину. Он признал, что российская армия наступает на всех направлениях фронта, а также отметил существенное превосходство ВС России в артиллерии и ином вооружении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что "добровольческий ресурс достаточно высокий", а экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой.