Программу вербовки россиян запустила в даркнете британская разведка MI6. Раскруткой программы занимается корпорация Би-би-си. Они осознанно толкают людей на тяжкое преступление – государственную измену, написала в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова напоминает, что даркнет традиционно используется как площадка для распространения противоправного контента и совершения преступных сделок. ЦРУ этой площадкой давно пользуется, это не новость. Однако открытая популяризация такого ресурса и тесная интеграция с "рупором правды" — "Би-би-си" — превращают эту историю в преступление против свободы слова и совести, подчеркивает дипломат.

По данным представителя МИД, эта программа была публично представлена на прошлой неделе директором MI6 Ричардом Муром. Видеоматериалы о Silent Courier и инструкция доступны на официальном YouTube-канале MI6. Захарова предложила озаглавить эту инициативу "Где вы, предатели?". В российском законодательстве предлагаемые британской разведкой и Би-би-си действия квалифицируются как государственная измена. Особо тяжкое преступление наказывается пожизненным лишением свободы.