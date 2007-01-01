Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к 5 годам тюрьмы. Все подробности

Чета Саркози так старательно улыбалась журналистам, будто они шли на светский раут, а не на судебное заседание. Бывший президент Франции пожал руку едва ли не каждому охраннику. Через несколько минут судья огласит приговор по делу о коррупции, которое велось 13 лет. Вердикт такой: экс-президент Франции приговорен к пяти годам тюрьмы. Из зала к прессе он вышел с улыбкой, но с напряженным взглядом. Саркози выступил перед журналистами с хорошо отрепетированным драматическим спектаклем: ярко описал, какие страдания выпали на его долю, и заявил, что абсолютно невиновен.

Обвиняли Николя Саркози в том, что он получил миллионы евро от Муаммара Каддафи. Эти деньги, по версии суда, покойный ливийский лидер отправил в Париж в чемоданах для финансирования избирательной кампании экс-президента Франции в 2007 году. Приняв помощь от ливийского правительства, Саркози якобы взял на себя обязательства расплатиться политической поддержкой режима Каддафи.

"Естественно, я подам апелляцию. Те, кто так сильно меня ненавидят, думают, что они меня унижают. Но сегодня они унизили Францию. И если кто-то и предал французов, то это не я. Это невероятная несправедливость, свидетелем которой вы только что стали. Судья заявил, что не было никакого личного обогащения, в котором можно было бы меня обвинить. Но они хотят, чтобы я как можно скорее сел в тюрьму", - заявил Саркози.

Прокуратура Франции требовала приговорить Саркози к семи годам заключения. Экс-президент еще легко отделался, говорят юристы. Ведь с него сняли несколько тяжелых обвинений: например, в пассивной коррупции, сокрытии хищений государственных средств из бюджета Ливии и незаконном финансировании избирательной кампании. Его признали виновным только в "участии в преступном сообществе". С большой долей вероятности, Саркози не сразу возьмут под арест.

"Еще предстоит решить, в какой форме он будет отбывать наказание. Это может быть условный срок. Или ему выдадут электронный браслет, физически он не будет в тюрьме, но за ним будут следить. К тому же Саркози уже 70, и он может избежать заключения под стражу из-за возраста", - объяснил Филип Турле, шеф отдела расследований телеканала France 24.

Для всей Франции случившееся - шок. Все то, что за 12 лет обсуждали в СМИ, напоминает остросюжетный фильм. Там есть и террористы, и шпионы, и торговцы оружием, и, собственно, сам Саркози. На скамье подсудимых вместе с ним оказались еще 12 человек, включая трех бывших федеральных министров. Несмотря на вердикт, юристы уверены: по данному делу состоится еще не одно слушание.