Собянин открыл дорогу-связку между улицами Мосфильмовская и Лобачевского

У проспекта Генерала Дорохова в Москве теперь новый дублер, а у почти 300 тысяч жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевское – множество вариантов поездок по городу. На западе столицы завершен крупный инфраструктурный проект, который кардинально улучшает транспортную доступность.

"Запускаем комплекс дорог в районе Раменок. Продлили Мосфильмовскую. Сделали дублер Генерала Дорохова, разгрузили ряд прилегающих улиц. Мичуринский проспект, я думаю, процентов на 20 будет разгружен. Улучшили транспортная доступность для 300 тысяч москвичей, а транзитный переброс транспорта улучшит движение в целом в округе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мосфильмовскую улицу и Южную рокаду связали с помощью двух мостов, переброшенных через реку Раменку. К тому же с них открывается живописный вид на ландшафтный заказник. Проектировщики это предусмотрели, и добавили к проезжей части и тротуару велосипедную дорожку. А в темное время суток сооружения украшает оригинальная подсветка.

"Архитектурные решения реализованного проекта совмещены с архитектурными решениями будущей застройки городской. И, соответственно, имеют общую форму. Также на территории реализовано 46 тысяч газонов", - отметил Сергей Кидяев, генеральный директор компании-подрядчика.

Весь проект – это почти шесть с половиной километров дорог. Не только два моста длиной по полкилометра, но и разветвленная дорожная сеть нового жилого квартала. 11-ти соседним улицам были присвоены имена выдающихся отечественных режиссеров и актеров – Василия Ланового, Олега Табакова, Сергея Бондарчука, Андрея Миронова, Фаины Раневской. Имена выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин".

Кинематографический квартал - большой и красивый. Современная необычная архитектура домов отсылает к творчеству режиссеров и актеров. Для создания особого визуального климата района принципиально важно, чтобы и дороги, и дома, и благоустройство гармонировали между собой - как в кино.

В планах на 2026 год – продление улицы Гайдая, что позволит организовать выезд с Мосфильмовской улицы сразу на проспект Генерала Дорохова.