Полиция Нью-Йорка задержала президента Южной Кореи

Полиция Нью-Йорка не позволила президенту Южной Кореи покинуть здание ООН. Ли Чжэ Мену пришлось ждать, пока проедет кортеж американского лидера Дональда Трампа, сообщает RT.

Южнокорейский президент стоял и ждал, пока проедут все сопровождающие Трампа транспортные средства. Тем временем охрана Ли Чжэ Мена пыталась выяснить у полиции, когда можно будет двигаться дальше.

Президента Франции Эммануэля Макрона также останавливали из-за кортежа Трампа, когда он ехал по Нью-Йорку после своего выступления в штаб-квартире ООН. Пропускать кортеж американского лидера пришлось и делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.