Фестиваль экстремальных видов спорта пройдет в "Лужниках" 27 сентября

В олимпийском комплексе "Лужники" 27 сентября пройдет фестиваль экстремальных видов спорта "Уличный драйв", сообщает mos.ru.

"В программе фестиваля – выступления по 11 дисциплинам, среди которых BMX, FMX, самокатный и роллерный спорт, флэтленд, стантрайдинг, гидрофлай, скейтбординг, паркур, воркаут и брейк-данс. Гостей ждут мастер-классы титулованных райдеров и других известных спортсменов, а также любительские соревнования для подростков по BMX и самокатному спорту. Большое внимание уделят социальной программе: в пространстве мототерапии ребята из детских домов и посетители с особенностями здоровья смогут пообщаться с профессиональными спортсменами и прокатиться на мотоциклах", – говорится в сообщении.

Среди участников – представители более 15 стран, включая Австралию, Бразилию, Италию, Колумбию, Коста-Рику, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Францию, Чехию, Швецию, Южно-Африканскую Республику и Японию. Для проведения фестиваля территорию олимпийского комплекса переоборудуют под экстремальные дисциплины.

Вдоль Большой спортивной арены и на площадках рядом с ней появятся трамплины и специальные конструкции для показательных выступлений. Особое место займет "царь-рампа" – крупнейшая в Европе рампа для роллеров, скейтбордистов и BMX-райдеров.

"Уличный драйв" – это по-настоящему новый уровень экстремальных соревнований. Никогда ранее подобные мероприятия не проходили вокруг главной арены страны, где свыше 10 тыс. человек смогут вживую наблюдать за выступлениями райдеров. Впечатляет и состав участников, к нам приедут лучшие экстремалы более чем из 15 стран. Благодаря этому фестиваль прочно закрепит Москву на мировой карте экстремального спорта", – приводятся в сообщении слова основоположника FMX в России и многократного участника чемпионатов мира Алексея Колесникова.

Фестиваль начнется в 12:00, вход свободный. А завершится программа концертом с участием популярных российских и зарубежных артистов, среди которых Xolidayboy, группа "Кипелов" и Xzibit.