Путин на Глобальном атомном форуме: главные заявления президента

Владимир Путин 25 сентября выступил на Глобальном атомном форуме в Москве. Вот что сказал российский президент:
- Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития;
- В обществе формируется отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии;
- Россия уже создает дата-центры на своих АЭС. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое;
- Только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики;
- АЭС российского дизайна - самые востребованные в мире;
- Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно;
- Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока;
- Россия строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям и отвергает технологический колониализм;
- Россия не ставит своих партнеров в зависимость от своих технических решений, а помогает создавать им суверенную атомную отрасль;
- Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились;
- Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше;
- Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом;
- Важно сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения;
- Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном;