Путин на Глобальном атомном форуме: главные заявления президента

Владимир Путин 25 сентября выступил на Глобальном атомном форуме в Москве. Вот что сказал российский президент:

Все больше стран видят в атоме важнейший энергоресурс для развития;

В обществе формируется отношение к атомной энергетике как к экологически чистой технологии;

Россия уже создает дата-центры на своих АЭС. Потребление электроэнергии дата-центрами в ближайшее десятилетие вырастет более чем втрое;

Только Россия обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики;

АЭС российского дизайна - самые востребованные в мире;

Россия вскоре будет производить плавучие АЭС серийно;

Рост спроса на мирный атом обеспечат страны Глобального Юга и Востока;

Россия строго выполняет все контрактные обязательства перед партнерами по атомным технологиям и отвергает технологический колониализм;

Россия не ставит своих партнеров в зависимость от своих технических решений, а помогает создавать им суверенную атомную отрасль;

Приоритетом для России является обеспечение ядерной безопасности объектов атомной энергетики, где бы они ни находились;

Ресурсы урана, по прогнозам, будут исчерпаны к 2090 году, но это может произойти и раньше;

Россия к 2030 году запустит первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом;

Важно сохранить четко выверенный баланс между развитием мирного атома и укреплением режима ядерного нераспространения;

Революционная разработка российских ученых позволит практически полностью снять вопрос обеспечения атомной энергетики ураном;