В МАГАТЭ заявили о недопустимости обстрела АЭС

Атомные станции не защищены от войны. Их нельзя обстреливать, заявил заместитель гендиректора МАГАТЭ Михаил Чудаков.

Замгендиректора Международного агентства по атомной энергии заявил об этом на полях Международного форума World Atomic Week. Он подчеркнул, что недопустимо вести военные действия на площадках АЭС, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской АЭС-2. Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, разрушений и пострадавших нет, радиационный фон на станции находится в пределах нормы.