Стратегические ракетоносцы России совершили полет над Беринговым и Охотским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Об этом рассказали в Минобороны.

Продолжительность полета составила более 14 часов. Истребители обеспечивали сопровождение, а экипажи самолетов осуществили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута российские ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.

Российские экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.