Лукашенко поблагодарил Путина: Россия сделала Беларусь ядерной страной

Россия сделала Беларусь настоящим ядерным государством. Благодарность президенту России Владимиру Путину выразил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что его страна готова участвовать в строительстве АЭС в других странах.

Лукашенко подчеркнул на Глобальном атомном форуме в Москве, что Россия открыто делится новыми технологиями с партнерами. Белорусский лидер сообщил, что на пятницу запланированы переговоры с Владимиром Путиным, темой которых станет строительство второй АЭС в Беларуси.

Российский лидер, в свою очередь, напомнил на форуме, что первое решение по ядерной энергетике было принято в СССР еще в 1942 году. Путин уточнил, что в тот год шла Сталинградская битва, однако государственный комитет обороны принял решение об организации работы по урану, передает ТАСС.