Нетаньяху с борта самолета отдал приказ об ударе по столице Йемена

Приказ о нанесении ударов по военным объектам хуситов в столице Йемена отдал премьер-министр Израиля. Биньямин Нетаньяху командовал с борта своего самолета по пути в США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, Нетаньяху по пути в Нью-Йорк получал регулярные сводки от министра обороны, начальника Генштаба и своего военного секретаря, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате нанесенного накануне удара йеменского дрона по израильскому Эйлату рядом с люксовым отелем пострадали не менее 20 человек. Многие были ранены осколками, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сегодняшний ответный удар, по данным канцелярии Нетаньяху, был направлен против штабов и складов вооружений хуситов в Сане. По данным минздрава Йемена, в результате 2 человека погибли, 48 получили ранения.