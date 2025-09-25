Решение Хегсета об экстренном совещании вызвало смятение среди генералов

Экстренное совещание с участием сотен генералов и адмиралов созвал глава Пентагона Пит Хегсет. Причину срочного собрания министр не назвал, тем самым посеяв смятение и тревогу среди высшего командного состава, пишет The Washington Post.

Совещание пройдет на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Генералы тревожатся, памятуя об увольнении администрацией Трампа многочисленных высокопоставленных офицеров ранее в этом году.

Как сообщает газета, Хегсет разослал директиву о срочном совещании практически всему военному руководству США. Высшие офицеры опасаются, что администрация президента США начнет чистки в руководстве Пентагона.