Путин выступил на заседании Глобального атомного форума. Ключевые тезисы президента

ВДНХ сегодня - не просто выставка достижений, а международная площадка для обсуждения будущего энергетики. Форум "Мировая атомная неделя" собрал представителей более 100 государств. Свою работу на ВДНХ Владимир Путин начал с неформального общения в кулуарах павильона "Атом". Среди 10 тысяч участников - высокопоставленные гости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, премьер Армении Никол Пашинян. Перед началом официальной части президент обменивался шутками с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Атмосфера здесь располагала к продуктивной работе.

Только Россия на сегодняшний день обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. Росатом работает в 71 стране мира. И уже сейчас мы развиваем проекты малой мощности: речь о небольших наземных и плавучих АЭС. Это колоссальное наше преимущество - уже к середине столетия, по прогнозу МАГАТЭ, совокупная мощность всех атомных станций мира может увеличиться более чем в 2,5 раза. Причем рост спроса на мирный атом в значительной степени обеспечат именно страны Глобального Юга и Востока. В том числе это видно и по составу участников встречи. За круглым столом в том числе были представители Мьянмы, Эфиопии, Ирана, Узбекистана.

Путин: Наступает принципиально новый технологический уклад, повсеместно внедряется искусственный интеллект, для обработки колоссальных массивов данных требуются значительные энергетические ресурсы. Так, только за текущее десятилетие более чем втрое вырастет потребление электроэнергии дата-центрами. Отмечу в этой связи, что Россия уже создает такие модульные системы обработки данных на своих атомных электростанциях, поскольку атомные станции лучше всего обеспечивают равномерное постоянное электроснабжение.

Но главный прорыв в атомной отрасли Россия совершает, решая задачу по поиску источника вечной энергии. Когда отработанное ядерное топливо используется многократно.

Путин: Все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году. Это примерно восемь миллионов тонн. Однако фактически это может произойти уже и в 2060-е годы. То есть это все очень быстро, на наших глазах может произойти. Уже в 2030 году в Томской области планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Что это значит? Это в полном смысле революционная разработка отечественных ученых и инженеров. Практически весь объем - 95 процентов - отработавшего топлива будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблему накопления радиоактивных отходов и, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном.

Таким образом, наша страна открывает новую эпоху в атомной энергетике.

"Я впечатлен тем, что я вижу и слышу. Это переход на новый этап. Мы должны смазывать колеса этого состава, а не бросать песчинки", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он, кстати, намерен в следующем году побороться за пост генсека ООН. Путин амбиции Гросси приветствовал. Что же касается мирного атома, Россия делится своим опытом и технологиями с другими государствами. Атомная станция - а это дешевая зеленая энергия - рывок в развитии для стран. На форуме синхронно отгрузили два атомных реактора новейшего поколения для АЭС в Египте и Турции. Их отправили в чехлах, украшенных орнаментами, где тема атомной энергии переплетается с русскими народными мотивами.

Еще одна договоренность с полей - Тегеран продолжит усилия по созданию своей ядерной программы. Речь, конечно, о мирном атоме.

Премьер Армении заявил, что его страна продлила договор с Россией по эксплуатации своей АЭС до 2036 года. Однако Ереван в вопросах атомной энергетики все больше поглядывает на Запад, особенно в сторону США. А вот белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у него нет вопросов, кто будет строить вторую атомную станцию в Беларуси, тем более что первая ему очень нравится.

Владимир Путин в своем выступлении вспомнил, что в 1942 году, когда принималось решение по развитию атомной энергетики, шла битва за Сталинград. Так что вся история нашей страны показывает: какие бы вызовы ни стояли перед Россией, любое давление она выдержит и превратит в точки роста.