Белый дом оправдывается, Зеленский бряцает оружием: политические сводки четверга

Кремль исходит из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю к мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом, заявил пресс-секретарь президента. В Белом доме назвали слова Дональда Трампа о том, что Киев мог бы вернуть свои территории в первоначальном виде, "стратегическим шагом по активизации переговоров", а не серьезными изменениями в его политике. Тут забеспокоились европейцы - как бы Трамп не задумал обвинить их в провале Украины, попутно отдав режим на полное обеспечение ЕС. Ну а Зеленский продолжает бряцать оружием. Александра Сергомасова расскажет подробнее.