Штурмовые подразделения группировки "Запад" зачищают Кировск. Российские военные использовали эффект внезапности, чтобы дезорганизовать противника. Это помогло резко вклиниться в глубину обороны ВСУ. Киев стянул на это направление внушительные силы, задействовав до 19 батальонов. Дома и подвалы превращены в хорошо укрепленные опорные пункты. Но это не помешало российским военным пройти вперед.

Подразделения "Запада" форсировали реку. В районе водохранилища Клебан-Бык российские войска ликвидировали две штурмовые группы противника. За сутки в данном районе освобождено больше пяти квадратных километров территории.

Расчеты "Града" бьют точно в цель. Группировка "Запад" эффективно справляется с поставленными задачами и в ЛНР. Артиллеристы вычисляют координаты целей на основании разведки и наносят огневое поражение противнику. В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 километров.

Большие потери ВСУ несут на харьковском направлении. Поражены подразделения мотопехотной бригады противника в населенных пунктах Бочково и Волчанск. Так работают специалисты отряда ударных БпЛА группировки войск "Север".

Вглубь Днепропетровской области продвигается группировка "Восток". Российские военные нанесли поражение механизированным, штурмовым бригадам и морской пехоте в районах населенных пунктов Маломихайловка и Орлы Днепропетровской области.

Танкисты поддержали наших мотострелков при освобождении села Березовое. Экипажи Т 80 обеспечили огневую поддержку. В ходе этого боя были ликвидированы опорные пункты ВСУ. Время работы штурмовых групп.

Четко работают и операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на сумском направлении. Минобороны демонстрирует кадры уничтожения бронированной техники и беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также ведомство подвело предварительные итоги хода СВО за год. За это время освобождена территория более 4714 квадратных километров, под наш полный контроль перешли 205 населенных пунктов.