Мишустин призвал помогать компаниям быстро регистрировать права собственности

Интеллектуальная собственность - это экономический актив, который является основой для формирования экономики нового информационного типа, конкурируя с традиционной индустриально-сырьевой сферой. Об этом заявил Михаил Мишустин в ходе встречи с Юрием Зубовым, главой Роспатента.

На встрече премьером были озвучены задачи ведомства: помогать компаниям регистрировать права собственности быстро и комфортно в упрощенном режиме на основе цифровой платформы. Такой подход поможет малому и среднему профильному бизнесу разнообразить источники инвестиций, используя кредитование под залог интеллектуальной собственности. Сумма таких займов превысила полтора миллиарда рублей.

"Важно и дальше повышать заинтересованность предпринимателей, вовлекать изобретения, технические разработки в хозяйственный оборот в качестве нематериальных активов. Чтобы российская промышленность и ключевые инновационные отрасли нашей экономики опирались на отечественные решения, а не зависели от иностранных компаний, которые, вы знаете, зачастую просто оставляют свои обязательства, уходят из страны. Для этого, мне кажется, есть все необходимое. У нашей страны огромный потенциал. Чтобы эффективно его использовать, надо помогать компаниям регистрировать права собственности быстро и комфортно, в упрощённом режиме", - сказал премьер.