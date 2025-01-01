Россия начала переброску в Беларусь ракетного комплекса "Орешник"

Ракетный комплекс "Орешник" уже на пути в Беларусь. Белорусский президент Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов, доехала ли новейшая система до его страны.

Белорусский президент участвовал в пленарном заседании международного форума "Мировая атомная неделя" на ВДНХ. По его словам, комплекс баллистических ракет средней дальности уже в пути, все будет нормально, передает ТАСС.

Применение ядерного оружия и "Орешника" Россия и Белоруссия отработали 16 сентября, во время совместных учений "Запад-2025". Глава Генштаба Беларуси Павел Муравейко подтвердил эту информацию.