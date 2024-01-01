Трамп снова разочаровался в Путине

Дональд Трамп предположил, что США могли бы отменить санкции в отношении Турции и разрешить ей покупать американские истребители F-35. Американский лидер заявил об этом на переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Овальном кабинете.

Условием для снятия рестрикций против Анкары президент США назвал прекращение закупок Турцией российской нефти. Основными европейскими покупателями российской нефти являются Турция, Венгрия и Словакия.

Комментируя ситуацию вокруг конфликта на Украине, Трамп вновь заявил о "разочаровании" в российском лидере Владимире Путине, передает Reuters. По его словам, Путин должен остановиться. В то же время, американский лидер отказался от своих резких высказываний в адрес России - в частности, заявил, что больше не будет использовать выражение "бумажный тигр".