Удар по тыловым объектам ВСУ этой ночью нанесли российские войска. Взрывы зафиксированы в Одесской области, сообщается о поражении железнодорожного узла. В зоне СВО наши подразделения отрезали последнюю дорогу, по которой снабжался вражеский гарнизон в городе Северск. Авиация и артиллерия пресекают все попытки противника подвезти боеприпасы и подкрепление. Штурмовые отряды теснят радикалов и в Кировске.

Сегодня российские штурмовики вошли сразу в два донецких поселка. Националисты атакованы и отброшены с передовых рубежей в Ивановке и Новогригорьевке. А в Кировске, как сообщают бойцы, сопротивление ВСУ практически полностью сломлено. Бандеровцы удерживают всего несколько домов.

Ударный кулак российских войск прошел Кировск насквозь и движется дальше на Запад. В поселке остались только мобильные группы, которые зачищают дворы и улицы. Среди убитых много наемников. У одного из них шеврон с флагом Франции. Забирать тела иностранцев боевики, как видно, не стали. Раненых просто бросили умирать.

В городке Родинское – это, по сути, окраина Красноармейска, крупный отряд бандеровцев попал в окружение. Больше тысячи солдат ВСУ сегодня отрезаны от основных сил.

Помощи они, скорее всего, не дождутся. Все трассы под постоянным огнем российских батарей. Как не дождался и был полностью ликвидирован целый батальон противника, оказавшийся в "огневом котле" южнее, в селе Мирное.

Уничтожение такого крупного подразделения позволило нашим войскам подойти к Димитрову. Теперь его южный фланг ничем не прикрыт.

В оборонительные укрепления вот уже вторые сутки непрерывно летят реактивные снаряды и авиабомбы. ВСУ теряют и опорные пункты, и логистические пути. Полностью отрезана дорога из Северска к тылам ВСУ. То есть подкрепление к бандеровцам в городе уже не придет. Боеприпасы и продовольствие не подвезут. Ротации тем более не будет.

В Харьковской области российские войска смогли выбить националистов из села Отрадное и лесов поблизости. В Синельниково наши бойцы заблокировали около 100 радикалов. Точнее, столько осталось от целой бригады. Остальные пополнили списки безвозвратных потерь.