Силы ПВО за пять часов сбили семь беспилотников ВСУ над российскими регионами

Киевский режим не оставляет попыток атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Силы противовоздушной обороны в период с 15.00 мск до 20.00 мск сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, пять дронов ВСУ уничтожено над территорией Белгородской области. Еще два беспилотника перехвачено над Брянской областью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО сбила в ночь на 25 сентября 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны были перехвачены и ликвидированы над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.