Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила и перехватила в ночь на пятницу, 26 сентября, 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале, 20 БПЛА ликвидированы над акваторией Азовского моря, по 14 БПЛА – над Ростовской областью и Крымом, три дрона – над территорией Краснодарского края, по одному аппарату – над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

При этом в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Как рассказали в региональном оперштабе, обломки сбитого дрона упали на одну из установок, но пострадавших и жертв удалось избежать.

Накануне один из БПЛА, запущенных украинскими националистами, был сбит при попытке ударить по Курской АЭС. Заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков подчеркнул, что недопустимо вести военные действия на площадках атомных станций.