Российский сержант одной хитростью нарушил взаимодействие подразделений ВСУ

Младший сержант Андрей Титлянов успешно доставил боеприпасы сослуживцам, но на обратном пути заметил, что его преследует вражеский беспилотник. Андрей укрылся в полуразрушенном здании и, дождавшись удобного момента, уничтожил дрон, не дав противнику разведать наши позиции.

Младший сержант Айбулат Хамзин лишил боевиков связи. Отделение РЭБ под командованием Айбулата, применяя тактику "прыжков" по частотам, создало мощные радиопомехи. Координация между подразделениями ВСУ была нарушена и наши передовые отряды смогли занять новые рубежи.