Путин обсудил с премьером Эфиопии сотрудничество Москвы и Аддис-Абебы

Отношения России и Эфиопии набирают обороты по всем направлениям. Торговый оборот увеличивается, чему в Москве очень рады, заявил Владимир Путин. Президент России встретился в Кремле с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом.

Путин подчеркнул, что Эфиопия —давний и надежный партнер России в Африке. В свою очередь, Абий Ахмед выразил уверенность в том, что визит в Москву укрепит сотрудничество двух стран. Он предложил российскому президенту провести следующую встречу в Аддис-Абебе.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гидеон Тимотеос подписали план действий о развитии проекта АЭС на территории африканской страны. Церемония прошла в присутствии Владимира Путина и Абия Ахмеда Али, передает РИА Новости.