Мемы как инструмент политической борьбы на Западе: политики и СМИ открыто глумятся друг над другом

Кто кого переплюнет, вернее, кто плюнет дальше и точнее. Вот примерно суть современной политической конкуренции. Мало плюнуть, нужно ещё и в оппонента точно попасть. По этой части главный в сегодняшнем политическом кабаре, конечно, Дональд – наше всё – Трамп.

В Белом дом на Доске почёта президентов для портрета Джо Байдена Трамп решил использовать фото устройства для автоподписи. Мол не было никакого Байдена, а была лишь машина для автоподписи. Есть такая. Подсовываешь любую бумагу, и она ставит точную копию автографа первого лица.

Трамп ещё в июне инициировал расследование против старого Джо, утверждая: Байден был настолько безумен, что не врубался в смысл документов. И его команда подсовывала машине на подпись всё, что хотела.

Не президент, а мем какой-то. Впрочем, Трамп и сам мемный персонаж. Не живой человек, а образ. Несгибаемый герой: в огне не горит, в воде не тонет. Когда команда Байдена пыталась устроить над ним суд и упечь на много лет, мемы разлетались по сети со скоростью пулемётной очереди. Но образ преступника и здесь работал на него. Он и в тюремной робе, и в неволе будет первым.

А вот европейские политики даже на мемы не тянут. Так, безликая толпа, которая, только сбившись в одну шеренгу, выходит на поклон в великому и могучему. Пресса сообщает нам, что родилась новая европейская стратегия "Гиппопотам" для противостояния Трампу.

"Страны Европы в отношениях с президентом США Дональдом Трампом оказались в ситуации, которая напоминает нападение бегемота. Каждому из европейских политиков следует прислушаться к своему внутреннему натуралисту и извлечь несколько уроков из встреч с бегемотом в дикой природе", - иронизирует издание Foreign Policy.

Удачи вам, юные натуралисты! А вот Зеленский с его немужественным обликом и биографией, отягченной амплуа комика, даже в мемах не тянет на несгибаемого героя, которым хочет выглядеть. Британская Independent публикует свежий образ киевского активиста, который готов вести свой танк в любом направлении, глядя на американский флюгер. А флюгер всё крутится со скоростью пропеллера. Люди, где вы? Или одни мемы кругом? И в действительности всё не так как на самом деле.