Судаков: "Шоу Трампа эффектно смотрелось на экранах, но в реальности означает другое"

Вызвавшие бурную реакцию в Киеве слова Дональда Трампа о том, что Украина могла бы вернуть свои прежние территории, в Белом Доме назвали "стратегическим шагом по активизации переговоров", а не серьёзными изменениями в его политике. Впрочем, глава режима Зеленский продолжает снова занимается фантастическими интерпретациями американских инициатив.

Заявления Дональда Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук.

— Мощный разгон, который с трибуны ООН дал всему миру Дональд Трамп, выглядел, конечно, предельно театрально. Потом еще Зеленскому уже было сказано немало теплых слов, но в сухом остатке, и это понимают и американцы, и европейцы, посыл Трампа состоял не в том, что он разочарован в Путине и теперь решил поддержать Зеленского. Нет, его позиция другая: хотите воевать до последнего украинца? Пожалуйста. Но я свое дело сделал. Я за мир. Я готов способствовать. Ну, если уж вы никак, давайте, ребята.

— Всё очень просто. Трамп всегда говорит, что Америка прежде всего. Если идёт война, Америка зарабатывает. Помните, как он сказал, что ему очень стыдно, но он зарабатывает. "Мне стыдно, что вы покупаете так дорого". А, между прочим, европейцы, которые покупают оружие для Украины, платят на 10% больше, если бы они покупали просто для себя. Ну, такой "налог Трампа". А по большому счёту, к чему он пришёл? Ситуация очень проста. Если Соединённые Штаты Америки плюс практически 50 государств воевали против России, и серьёзных успехов не было видно, то сейчас Трамп говорит: постарайтесь сделать то же самое с большим результатом, но без Соединённых Штатов Америки. Хватит ли у вас ресурсов? А, да, у вас ещё есть определённая опция. Вы должны сделать всё для того, чтобы поссориться с Индией и Китаем. И да, не покупайте у России энергоресурсы. И важный момент, который он сказал, он сказал не только про Евросоюз, он сказал про страны НАТО. Страны НАТО должны отказаться от энергоресурсов из России. А простой вопрос. А какая страна больше всего покупает энергоресурсов среди стран НАТО? Ответ очевиден. Турция. Вы представляете, Турция член НАТО с 1953 года, и Трамп говорит: я хочу из уравнения вытащить Турцию. Турция пойдет на то, чтобы отказаться от российского нефти, газа? У нас огромный товарооборот. Фактически у нас по масштабу товарооборота с Турцией, она вторая или третья. Поэтому то шоу, которое устроил Трамп, оно очень хорошо смотрелось на экранах телевизоров, но в реальности означает совершенно другое: Америка медленно отползает от конфликта.