Стало известно место, где будет отбывать срок Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози будет отбывать срок в парижской тюрьме Санте. Об этом стало известно от тюремных источников радиостанции RTL.

По данным радиостанции, бывший президент вызван к прокурору 13 октября. Там Саркози сообщат дату его первого дня заключения. Он сможет вернуться домой, прежде чем явиться в тюрьму Санте, где для бывшего главы государства подготовлена камера, передает РИА Новости.

Тюрьма расположена в центре Парижа. Камера экс-президента находится в блоке для "уязвимых лиц". Этот блок известен во французских СМИ как "блок VIP" - в него помещают известных людей для обеспечения их безопасности.