Майя Санду боится, что на парламентских выборах не сможет "провернуть" сценарий прошлогоднего президентского голосования, которое она выиграла только за счет диаспоры за рубежом. В этой связи ЦИК Молдавии резко ограничил доступ иностранных наблюдателей, чтобы скрыть фальсификации. Об этом заявил глава оппозиционного Патриотического блока. Деятельность входящей в блок партии "Сердце Молдовы" суд Кишинёва сегодня приостановил на год.

По данным опроса потенциальных избирателей внутри страны, партия Санду проигрывает оппозиции на предстоящем голосовании. Оно состоится 28 сентября. Молдавский Центризбирком отказал в аккредитации на выборах более 30 международным организациям. А на 280 тысяч жителей Приднестровья напечатал 23,5 тысячи бюллетеней.

Несколько тысяч сторонников оппозиции провели в четверг в центре Кишинева марш, требуя отстранения от власти правящей Партии действия и солидарности и проведения честного голосования. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, русофобские выпады молдавских официальных лиц не находят понимания и поддержки у граждан, а молдавская электоральная кампания стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.