Лавров провел встречу с генеральным секретарем ООН Гутерришем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом 26 сентября сообщили в МИД РФ.

"Состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем, в том числе ситуации вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта. Министр подчеркнул важность того, чтобы руководство и все сотрудники Секретариата ООН действовали беспристрастно и равноудаленно в соответствии со статьей 100 Устава ООН".

Подчеркивается, что с обеих сторон выражен твердый настрой на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия России и ООН.

Ранее Лавров выступил на заседании G20 с призывом не втягивать объединение в обсуждение военно-политических вопросов.