Подробности пожара на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

На Кубани загорелся Афипский нефтепереработывающий завод (НПЗ) после падения обломков беспилотника ВСУ.

ЧП произошло ночью 26 сентября В Темрюкском районе. Обломки беспилотника упали на одну из установок НПЗ. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, он уже потушен.

По предварительным данным, никто из сотрудников завода не пострадал. На месте работают оперативные и специальные службы, сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 55 украинских БПЛА над российскими регионами. Три дрона были ликвидированы над территорией Краснодарского края.