Стало известно, на что пошел американский певец ради концертов в России

Американский певец Джейсон Деруло потратил больше суток, чтобы добраться до России, где у него пройдут два концерта

Артист летел почти 30 часов через Стамбул. Он приземлился в столичном аэропорту вместе с командой из 35 человек, которая добиралась из разных стран.

Как пишет Mash, американцы ждали багаж 1,5 часа, но так и не дождались. Музыкант покинул аэропорт без своих чемоданов. Деруло с командой остановились в московском отеле The Ritz-Carlton, музыкант поселился в президентском люксе.

Переговоры о проведении концерта в Москве длились полтора месяца. Он проведет два концерта: 26 сентября в "ЦСКА Арене" в Москве и 28 сентября в "СКА Арене" в Санкт-Петербурге. Вместе с ним на сцену выйдет французский дуэт Les Twins. За два концерта певец получит гонорар в размере примерно одного миллиона долларов.

Россияне знают Джейсона Деруло по хитам Wiggle, Swalla, Jaleby Baby и другим.