Лавров раскрыл глаза генсекам ООН и ОБСЕ на упадок организаций

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл новую серию встреч на полях Генассамблеи в Нью-Йорке. В том числе, с генеральными секретарями ООН и ОБСЕ.

На переговорах с Антониу Гутерришем обсудили палестино-израильский конфликт, ситуацию на Украине и принципы реформирования главной международной организации.

О глубоком кризисе, в котором находится ОБСЕ из-за русофобской политики Евросоюза, речь шла во время встречи с Феридуном Синирлиоглу.

Кроме того, Сергей Лавров принял участие в консультациях международной "четвёрки" по Афганистану, в которую входят Россия, Китай, Иран, Пакистан.